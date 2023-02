Guida completa ai sensori di prossimità

Senza un contatto fisico, questi sensori possono essere utilizzati per rilevare la presenza di qualsiasi oggetto. Emettendo radiazioni elettromagnetiche rilevano i cambiamenti del campo magnetico dell'oggetto e del segnale. Sono utilizzati in diversi posti, tra cui parcheggi, dispositivi mobili, sistemi di trasporto e molti altri. I sensori di tipo magnetico, capacitivo e oscillazione ad alta frequenza sono i tre diversi tipi di sensori di prossimità. Il loro fondamento funziona sulla teoria sul funzionamento costituito dalla bobina e dall'oscillatore, che produce un campo elettromagnetico attorno alla superficie di rilevamento.

Diversi tipi di sensori di prossimità

Sensori di prossimità induttivi: Poiché fa rilevamenti utilizzando il principio elettrico dell'induttanza, il sensore è induttivo. Per produrre un campo elettromagnetico ad alta frequenza, utilizza un circuito oscillatore. C'è un circuito induttivo all'interno del sensore. Il sensore si illumina di rosso quando un cavo esce, viene rilevato del metallo e il sensore si accende. L'uscita del sensore si spegne quando viene rimosso il cavo.

Sensore capacitivo: Riconosce gli oggetti in forma liquida, solida e granulare che sono metallici o non. Grazie alle due piastre di conduzione che sono posizionate vicino alla testa di rilevamento, funziona come un condensatore aperto. Quando un oggetto raggiunge l'area sensibile, la capacità di queste due pisatre aumenta,modificando l'ampiezza dell'oscillatore e facendo in modo che Schmitt inneschi i cambiamenti di stato che danno luogo al segnale di uscita.

Sensore fotoelettrico: Questo sensore può rilevare l'obiettivo a 1 mm di distanza. È un sensore che avanza rapidamente. La maggior parte degli oggetti di rilevamento industriali possono essere risolti da questo sensore. È dotato di un ricettore fotodiodo e di un diodo laser che rileva la luce emessa. L'elettronica di supporto ha lo scopo di potenziare il ricevitore. Siccome l'emettitore trasmette un fascio di luce visibile o infrarossa, viene utilizzato per rilevare i segnali.

A sbarramento: Questo è uno dei sensori fotoelettrici più utilizzati. Dall'emettitore proviene un fascio di luce costante. Quando un oggetto passa attraverso due fasci interrotti, avviene il rilevamento. Con l'aiuto di un alloggiamento separato, viene tagliato fuori dal ricevitore. Il suo utilizzo è molto affidabile. Viene applicato sia per ambienti commerciali che industriali.

Sensore a ultrasuoni: È composto da tre parti: un trasmettitore, un ricevitore e un ricetrasmettitore. Il ricevitore può trasmettere e ricevere gli ultrasuoni perché questi possono essere trasformati in segnali elettrici e viceversa. Può essere usato per misurare il livello del fluido e la portata d'acqua nel serbatoio. Il sensore di livello del fluido nel serbatoio monitora la distanza del liquido dalla superficie. È applicabile alle procedure di produzione automatizzate. Usa il tempo di propagazione per rilevare all'interno di un determinato raggio di rilevamento. Le applicazioni che richiedono il rilevamento di un elemento continuo, sono le più adatte per questo sensore.

Diversi vantaggi di un sensore di prossimità

Ecco alcuni dei vantaggi:

● I sensori di prossimità induttivi possono funzionare in ambienti difficili e hanno elevate capacità di comunicazione.

● I sensori capacitivi possono rilevare oggetti metallici e non metallici. Sia la velocità che il costo sono elevati.

● Comparati ad altri tipi di sensori, i sensori ad ultrasuoni hanno un campo di rilevamento maggiore.

● Il sensore fotoelettrico, ha una lunga durata e un tempo di risposta rapido, e può rilevare qualsiasi materiale.

● Può essere usato per dispositivi mobili in modo che quando rispondiamo alla chiamate, riconosce che lo schermo deve essere spento per evitare di comporre numeri.

● Può essere usato per rilevare un posto più sicuro o per parcheggiare l'auto durante la sosta.

Ecco come procurarsi i migliori sensori di prossimità

I sensori di prossimità sono utili per diverse cose. Inoltre, con una garanzia di qualità, le funzionalità possono fare la differenza. Potrete avere i migliori sensori di prossimità con qualche ricerca online. Rivolgetevi ai rivenditori più rinomati che sono garanzia di qualità. Comunicategli le vostre richieste usando l'indirizzo e-mail o il numero telefonico disponibili nel loro sito web. COn il giusto rivenditore, potrete avere degli sconti e anche un servizio di installazione.