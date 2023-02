Fra Pogni del Walhalla tra i candidati per il titolo professionista dell’anno 2023

Anche quest’anno “Italia a Tavola” ha aperto le porte alle votazioni che assegneranno il 15° Premio come ‘Personaggio dell’anno’ ai concorrenti in gara nel mondo dell’enogastronomia e dell’accoglienza italiana.

Tra i selezionati di quest’anno nella sezione “Barman” anche il biellese Francesco Pogni, titolare del noto locale Walhalla Cocktail Bar, che quest’anno partecipa alla competizione per la seconda volta dopo il 2021. “Questa candidatura arriva inaspettata ma porta con sé gioia e soddisfazione” commenta Francesco. “Nel 2022 mi sono dedicato completamente ai miei due locali, Walhalla e Caffè degli Artisti, e ciò non mi ha permesso di riservare del tempo alle varie competizioni e manifestazioni a cui ero solito essere presente. L'essere ri-selezionato in un concorso nazionale al pari di nomi di professionisti così importanti mi rende fiero ed orgoglioso, perché significa che sono riuscito a lasciare un’impronta nel panorama del bartending italiano”.

Le votazioni si svolgono in tre turni: nel primo turno vengono selezionati 36 candidati, al termine del quale passeranno al secondo i 12 candidati che hanno ricevuto più preferenze. Nel secondo turno verranno invece selezionati i 6 candidati che hanno ricevuto più preferenze, passando così al terzo turno in cui, il candidato più votato, vincerà il titolo di “Personaggio dell’anno” della propria categoria di appartenenza. Le votazioni del primo turno rimarranno aperte sino alle ore 12:00 del 20 febbraio.

“Grazie infinite a chi vorrà dedicarmi un minuto del suo tempo per permettermi di proseguire in questo bel sogno”, conclude Pogni.

È possibile partecipare alle votazioni seguendo questo link: https://sondaggio.italiaatavola.net/2022/risultati. Per votare è necessario registrarsi (oppure accedere tramite il proprio profilo Facebook o Google), cliccare sopra al volto del barman scelto nella sezione “Barman” e confermare al fondo della pagina.