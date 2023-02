Investimenti online: ecco le guide di TradingCenter.it per iniziare a fare trading oggi

Tra poco il trading online raggiungerà un compleanno importante: in Italia è possibile svolgere questa attività dal 1999, quindi siamo davvero vicini al venticinquesimo anniversario. Le cose rispetto ad allora sono cambiate in modo notevole: c'è stato bisogno di parecchio tempo, ma finalmente anche da queste parti gli investimenti online si sono guadagnati la ribalta e i quasi nove milioni di account di trading attivi ne sono una dimostrazione.

Nel corso degli ultimi quattro o cinque anni c'è stato un massiccio avvicinamento degli utenti alle piattaforme di negoziazione online. Un fenomeno in netto contrasto con le abitudini degli italiani, da sempre avversi al rischio e storicamente indirizzati verso prodotti di risparmio “sicuri”. I miglioramenti delle piattaforme stesse e soprattutto i progressi fatti nel campo dell'educazione finanziaria (grazie anche alle guide online come quelle di TradingCenter.it) sono i fattori principali di questa piccola rivoluzione.

L'importanza della formazione negli investimenti online

Rispetto a chi cercava di avvicinarsi al mondo degli investimenti online qualche anno fa, gli attuali aspiranti trader hanno senza dubbio una maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi che contraddistinguono questa attività. Infatti, capire cos'è il trading online è importante per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dai mercati sviluppando una strategia di investimento vincente.

Per ottenere dei risultati positivi è quindi necessario avere una buona preparazione e sapere come utilizzare al meglio tutti gli strumenti che i broker mettono a disposizione. E qui entrano in gioco i passi in avanti fatti a livello di educazione finanziaria di cui abbiamo parlato in precedenza: nel corso degli anni è diventato molto più facile trovare del materiale didattico di qualità. Non è necessario seguire corsi costosi o frequentare scuole specifiche, visto che la rete offre tutto quello di cui si ha bisogno.

La guida di TradingCenter.it per gli aspiranti trader

Nella sua fase di preparazione, l'investitore in erba deve essere bravo ad individuare le risorse formative migliori: online si possono trovare numerose risorse valide. A tal proposito, uno dei portali di riferimento nel settore è TradingCenter.it (raggiungibile all’indirizzo: https://www.tradingcenter.it/), specializzato nel mondo degli investimenti digitali tra i più apprezzati dagli utenti. Tra le sue pagine è possibile trovare la guida per i principianti che vogliono iniziare a fare trading oggi, ma anche approfondimenti sulle varie categorie di asset e recensioni delle migliori piattaforme di trading online, oltre alle news di economia.

I contenuti del sito sono scritti in modo chiaro e sono il frutto del lavoro di esperti del settore: l'obiettivo è quello di fornire gli elementi necessari per una buona formazione di base dell'aspirante investitore. Le piattaforme di trading permettono di accedere a diversi mercati, ad ognuno dei quali il portale dedica uno spazio adeguato: mercato azionario, indici, criptovalute, forex, materie prime, ETF e così via.

La scelta della piattaforma ed i primi passi nel mondo del trading online

Dopo aver trovato le giuste risorse formative si può passare a quello che un altro momento molto importante nella fase iniziale di una carriera da trader, ovvero la scelta del broker di riferimento. Anche in questo caso è necessario riuscire ad individuare le migliori opzioni disponibili: per avere la certezza di stare alla larga da soggetti poco affidabili è necessario rivolgersi solo a broker regolamentati, ovvero dotati di licenza di un'autorità di vigilanza europea e dell'autorizzazione della Consob.

Tenendo conto delle loro caratteristiche, dei costi, della quantità di asset negoziabili e dei vari strumenti e servizi offerti agli utenti, il sito TradingCenter suggerisce ai suoi lettori di utilizzare le piattaforme dei broker LiquidityX, XTB, Capex.com ed eToro. Una volta scelto l'intermediario, prima di effettuare il deposito iniziale bisognerebbe accumulare esperienza con il conto demo, in modo da prendere confidenza con i mercati e con la piattaforma e di imparare a gestire in modo corretto anche l'aspetto emotivo e psicologico dell'attività.