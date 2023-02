2022, imprese in Piemonte in calo, Biella soffre ancora

Il 2022 si è chiuso con un segno meno all’anagrafe delle imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Un calo di lieve entità (-0,24%) che discende dai diversi andamenti registrati a livello settoriale e provinciale e che si pone in controtendenza rispetto ai risultati del contesto regionale e nazionale (rispettivamente +0,25% e +0,79%). In particolare nel corso del 2022 sono nate 3.522 nuove imprese a fronte di 3.700 cessazioni (escluse quelle d’ufficio che ammontano a ben 1.130 unità), portando a 73.301 il numero di imprese registrate complessivamente nelle province dell’Alto Piemonte.

Tra i territori emergono alcune differenze: Novara mostra l’unico dato positivo (+0,35%), maggiore della media piemontese; Vercelli chiude di fatto in pareggio (-0,09%), mentre Biella registra un bilancio in negativo (-0,69%), con il Verbano Cusio Ossola che segna il dato meno incoraggiante (-1,18%).

Si precisa che per uniformità di elaborazione con i dati nazionali e regionali, i tassi vengono calcolati al netto delle cessazioni d’ufficio: l’Ente camerale lavora inoltre al costante aggiornamento delle posizioni contenute nel Registro Imprese per garantirne in modo efficace la funzione di pubblicità legale.





«I dati 2022 sulla natimortalità delle imprese dei nostri territori, pur se eterogenei sia per quanto riguarda i settori che le province, riflettono il clima di persistente incertezza che condiziona l’attività e le scelte degli imprenditori» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Dal punto di vista settoriale solo le costruzioni, sostenute dagli incentivi, chiudono il bilancio anagrafico annuale in positivo, mentre industria, commercio e turismo appaiono in diminuzione in tutte le realtà territoriali. In questa fase occorre puntare ancora di più sull’apertura verso i mercati esteri, la digitalizzazione e l’innovazione, requisiti indispensabili per mantenersi competitivi sul mercato e a cui l’Ente camerale dedica particolare attenzione attraverso appositive iniziative».