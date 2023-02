Una chiesa a più voci, Padre Alberto Maggi presenta il suo libro

In vista del prossimo 165mo anniversario della prima apparizione di Lourdes (11 febbraio 1858), Padre Alberto Maggi, martedì 7 febbraio alle 18,30 in videoconferenza Zoom collegandosi direttamente al sito: www.unachiesaapiuvoci.it o sul canale Youtube, presenterà il volume da lui scritto sulla santa di Lourdes, concretizzando così il grande sogno della sua vita: “È stato Laurentin, mio insegnante di Mariologia, a farmi innamorare di Bernadette. Si pensi che solo lui ha scritto su questa donna tredici volumi, sette di documenti e sei di spiegazioni. Di ogni singola frase pronunciata da Bernadette esistono dalle quindici alle trenta versioni. Nel vagliarle tutte, Laurentin ha applicato il metodo che si applica alla Sacra Scrittura… Ho studiato l’immensa marea di documenti che riguardano Bernadette e…mi sono innamorato: ho preso una cotta adolescenziale per lei!”.

Esordisce così, ridendo, padre Alberto Maggi, il frate servita che da anni ormai risiede nel bel monastero di Montefano, nelle Marche e che, approfittando del tempo sospeso della pandemia, ha dato alle stampe per le edizioni Garzanti, il corposo volume dedicato alla santa di Lourdes, dal titolo: «Bernadette - La vera storia di una santa imperfetta».