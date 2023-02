Stefano Ceretti 6° classificato Premio Internazionale d'Arte Contemporanea a Venezia

Il fotografo biellese Stefano Ceretti si è classificato 6° al Premio Internazionale d'Arte Contemporanea a Venezia.

Per questo premio si sono candidati 378 artisti e di questi ne sono stati 78 gli ammessi per la fase finale ed espositiva.

"Sono molto felice per aver avuto l'occasione di partecipare a questo Premio - commenta Ceretti - e lo sono ancora di più per essere stato tra i 78 artisti selezionati e aver avuto quindi la possibilità di vedere una mia opera esposta in una Galleria di prestigio in una città bellissima e che amo alla follia. La Menzione speciale per il valore dell'opera (equivalente in pratica al 6° premio) ovviamente rappresenta la classica "ciliegina sulla torta" che mi inorgoglisce e che ancora una volta dimostra la bontà di questo mio lavoro che nonostante sia stato realizzato più di 10 anni fa continua a ricevere riconoscimenti ogni volta che viene presentato. Ringrazio Paola Caramel e Adolfina De Stefani, curatrici del Premio, che hanno saputo rendere ancora una volta la Galleria Visioni Altre un "covo" dove si respira arte nelle sua varie forme espressive e dove le occasioni di confronto e, come in questo caso, di soddisfazioni e consensi non mancano mai."