Pura Linfa, a Salussola il libro di Francesco Pincin

Quando la vita ti stravolge completamente, a cosa ti affidi per non cadere? Un viaggio alla scoperta di se stesso e del proprio passato coinvolge Andrea, neodiplomato con un passato doloroso alle spalle. Aiutato da Irene, la sua metà della mela, e Marta, angelo custode che veglia su di lui da quel difficile settembre che gli ha sconvolto la vita, Andrea si troverà ad affrontare e risolvere quesiti che mai avrebbe pensato potessero causare tanto caos. Chi è "il Paolino", uomo che sembra conoscerlo da sempre ma di cui lui non sa nulla? Perché Marta gli ha lasciato un biglietto per un viaggio, senza ulteriori indicazioni? Protetto dal silenzio della montagna, in un viaggio fisico e metaforico, Andrea scoprirà finalmente il vero significato di fede, credo e verità.

Questa la trama di Pura Linfa il libro di Francesco Pincin che l'autore presenterà stasera, venerdì 3 febbraio, alle 21 alla Chiesa di Salussola Monte.