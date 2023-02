Uomo in difficoltà in un bosco a Portula, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuco nella serata di ieri giovedì 2 febbraio a Portula, intorno alle 20,30 per soccorrere un uomo in difficoltà in un bosco.

Ad allertare le squadre di Biella e di Ponzone sono stati i Carabinieri. Alla fase operativa hanno partecipato sia le squadre di Biella che di Ponzone, insieme al Soccorso Alpino.

Secondo le ultime notizie, sembra che l'uomo alla fine non ce l'abbia fatta e abbia perso la vita.