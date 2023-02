Torrazzo: falsi incaricati Enel smascherati da due anziane nello stesso giorno

Ben due tentativi di truffa a danno di persone anziane si sono verificati nei giorni scorsi a Torrazzo nello stesso giorno, che però fortunatamente sono stati sventati dalle stesse donne che erano state prese di mira.

Secondo quanto riferito ai Carabinieri di Mongrando che indagano sul fatto, ignoti si sarebbero presentati presso le due donne una del 1925 e una del 1936, e avrebbero agito nello stesso modo: in entrambi i casi si sarebbero presentati come incaricati Enel, e una volta entrati in casa avrebbero cercato di convincere le stesse a farsi pagare con contati e oro.

Le donne non si sono però lasciate raggirare e i falsi incaricati si sarebbero dunque allontanati facendo perdere le loro tracce.