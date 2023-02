Sabato 4 febbraio grande festeggiamenti nella sede di via Ferruccio Nazionale: alle ore 12,30 è in calendario il pranzo di compleanno per festeggiare i primi 90 anni di Corrado Perona, il past president nazionale.

Per l'occasione saranno presenti tra gli altri il presidente nazionale Favero e il Comandante Brigata Taurinense gen. Piasente.