Terra della Lana: Sport, Benessere, Turismo e Moda: inaugurato l’anno sportivo, FOTO

Nell'ambito di "Terra della Lana: Sport, Benessere, Turismo e Moda” si è svolta oggi pomeriggio la cerimonia d’inaugurazione dell’anno Sportivo 2023 e la consegna delle bandiere europee ai Comuni che hanno ottenuto il titolo di “Comunità Europea dello Sport 2023”.

Per l’occasione ha raggiunto il Museo del Territorio anche l’assessore allo sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, che ha sottolineato come: “rimboccarsi le maniche e lavorare sia molto importante e in questi quattro anni ciò è stato fatto decisamente bene dall’amministrazione di Biella. Siamo reduci da un anno incredibile per lo sport in Piemonte e le ricadute sono state davvero importanti. Ringrazio Aces Europe che ci ha permesso di vivere un 2022 strepitoso, con oltre mille eventi organizzati. Biella è amata in Regione e per questo li sosteniamo sia politicamente, sia dal punto di vista finanziario. Abbiamo scommesso su questo territorio e saremo al vostro fianco consci di avere davanti amministratori competenti e che sanno fare”.

Alla cerimonia erano presenti i sindaci (o i loro rappresentanti) in fascia tricolore dei 32 Comuni aderenti al progetto: Biella (capofila, con Claudio Corradino), Andorno Micca, Benna, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mongrando, Muzzano, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Piatto, Pollone, Ponderano, Pray, Ronco Biellese, Roppolo, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Valdengo, Valdilana, Verrone, Vigliano Biellese e Viverone.

“Ho visto svilupparsi una cosa molto grande che ci ha portato fino al Parlamento Europeo - dice il sindaco di Biella Claudio Corradino -. Senza contare la rete che si è stabilita tra i sindaci biellesi e una moltitudine di enti e di società sportive. Il Biellese si è risvegliato e c’è grande attenzione. Stiamo attraversando un momento in cui lo sport serve al grande progetto studiato dalla nostra amministrazione: aumentare il turismo sul territorio. Come presidente di ‘Terra della Lana’ sono stupito per il grande lavoro fatto e ringrazio Roberto Carta Fornon per l’impegno profuso”.

“Terra della lana porterà risultati importanti per il territorio: sono tanti eventi che rappresentano l’essenza del Biellese – afferma il consigliere regionale Michele Mosca -. I tre punti principali di questo progetto riguardano innanzitutto i giovani, a cui è fondamentale insegnare i valori positivi dello sport. Quindi vedere la pratica dello sport come benessere e corretto stile di vita; infine fare squadra e la presenza di 32 comuni dimostra la bontà delle scelte. La Regione non poteva essere estranea: l’assessore Ricca e il presidente Alberto Cirio sono sempre stati vicini al nostro territorio”.

Proprio il presidente della Regione, prima di salire sull’aereo che lo riportava a Torino, ha voluto essere presente, almeno con un collegamento: “questo riconoscimento certifica la qualità e il valore che siete in grado di proporre e apre le porte in futuro ai nuovi bandi. La Regione continuerà a sostenere questi progetti” ha detto Cirio.

Il vice sindaco di Biella Giacomo Moscarola ha posto l’accento su un altro aspetto fondamentale. “Si vede che quando il Biellese fa rete, fa squadra, diventa vincente. Una manifestazione sportiva deve fare da volano al turismo e un progetto come ‘Terra della lana’ ci consentirà di farci conoscere maggiormente”.

Esaustivo come sempre il racconto di com’è nato il progetto “Terra della lana” da parte di Roberto Carta Fornon, coordinatore del Comitato organizzatore, e vero ‘deus ex machina’ del progetto.

All’evento ha partecipato anche Jean Pierre Guichardaz, assessore allo sport della Valle D’ Aosta, Regione Europea dello Sport 2023; mentre i saluti istituzionali sono arrivati da parte del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, dal vescovo Roberto Farinella e dal presidente del Coni Giovanni Malagò.