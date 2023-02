Volley: Ritorna il campionato di Serie C, SPB Ilario Ormezzano Sai in casa contro Vercelli

Finalmente è finita l’attesa, la SPB Ilario Ormezzano Sai rientra in campo, dopo più di un mese di pausa. La partita che segna la ripresa del campionato sarà contro il Volley Vercelli, al Palapajetta, come al solito sabato sera alle 20.30. I vercellesi sono al momento sesti in classifica, ma nelle ultime settimane hanno disputato la finale di Coppa Piemonte, dimostrando di essere in forma. I ragazzi di coach Di Lonardo dovranno giocare al meglio delle proprie possibilità, così da non riservare brutte sorprese ai tifosi.

“Siamo pronti per ripartire in questa seconda fase - dice lo schiacciatore Filippo Ricino -. Il derby con i nostri vicini di casa di Vercelli è l’occasione perfetta. Loro hanno partecipato alla Coppa Piemonte, conquistando il secondo posto, per cui non hanno perso il contatto con il campo in queste settimane, dovremo fare attenzione a non far prendere loro il ritmo e portare la partita dalla nostra parte. Speriamo di poter accogliere quanta più gente possibile al Palapajetta perché il calore del pubblico è sempre una marcia in più per la squadra di casa.”

Vi aspettiamo sabato sera alle 20.30 alla casa della pallavolo biellese, il Palapajetta, per la prima partita del girone di ritorno.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Serie C con tutti gli impegni della SPB Ilario Ormezzano Sai: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40512