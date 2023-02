Tempo di bilanci per la scuderia Biella Motor Team

In attesa di accendere i motori per la nuova stagione, la scuderia Biella Motor Team si è ritrovata sabato 28 gennaio per la cena sociale presso un locale di Villanova Biellese, classico appuntamento per fare un bilancio e per stare insieme in nome dell’amicizia e della comune passione per il motorsport.

L’annata 2022 è stata ricca di soddisfazioni per il sodalizio biellese che, con i suoi piloti e navigatori, è stato protagonista nei rally per auto moderne e nelle competizioni per auto storiche. Tra i piloti di auto moderne ha primeggiato il giovane Alessandro Colombo seguito dagli esperti Massimo Lombardi, secondo, e Stefano Serini. Invece la categoria auto storiche ha visto Franco Vasino precedere Alberto Corsi e Stefano Prosdocimo, terzo alla pari di Maurizio Ribaldone.

Tra i navigatori il vice presidente della scuderia Luca Ferraris ha superato Luigi Cavagnetto e papà Paolo. Un riconoscimento speciale è andato a Luca Valle e Cristiana Bertoglio che hanno primeggiato nella loro categoria nell’ambito del Campionato italiano rally auto storiche ed a Eraldo Botto, vincitore con il pilota Filippo Roggia della Coppa Aci Sport Classe RS 1400 Plus. Infine un premio è andato anche alla giovane Alyssa Anziliero come miglior navigatore esordiente.