Sci, a Bielmonte lo slalom storico del trofeo Mario Ferragut

Un sabato da non perdere quello dell'11 febbraio.

A Bielmonte il Trofeo Mario Ferragut porterà Oasi Zegna indietro nel tempo per ricordare lo storico fondatore di Scuola Sci Bielmonte, nata nel 1956.

L’evento, per la sua particolarità, è considerato quasi quanto una rievocazione storica relativa al costume e alla società della seconda metà del XX secolo in cui la partecipazione come pubblico a questa gara d’antan è libera e aperta e gratuita.

LE CATEGORIE. Sono previste cinque categorie con atleti di ambo i sessi. Pionieri con sci di legno con solette non plastificate e scarponi in cuoio. Antichi scarponi cuoio, sci di legno, solette plastificate o metallo, fibre antecedenti il 1975. Vintage scarponi in plastica, sci dritti, metallo e plastica antecedenti il 1985. Pionieri telemark sci di legno, scarponi cuoio. Vintage telemark sci dritti in metallo e plastica. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Sono previsti, inoltre, premi per il concorrente più giovane e per quello più anziano.

IL PROGRAMMA

ORE 15:00 Distribuzione pettorali

ORE 17:00 Sfilata degli atleti e ricognizione percorso

ORE 18:15 Partenza gara

ORE 20:15 Premiazione

ORE 20:45 Cena conviviale

Per chi desidera partecipare alla cena si raccomanda di contattare Claudio Lanza al 3356189489 .