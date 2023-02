Ginnastica: La "La Marmora" in campo con l'artistica femminile nella prima gara regionale Silver

Dopo il risultato prestigioso di Arianna Bocchio Ramazio che ha vinto la prima prova del Campionato regionale individuale Silver di Eccellenza nella categoria Senior, lo scorso week end nella prima prova del Campionato individuale Silver regionale di vari livelli, sabato la Società La Marmora ha schierato nel Livello LC, tra le Juniores J2 Vittoria Maggia che ha ottenuto un ottimo quarto posto a ridosso del podio e Margherita Mosca che si è piazzata al diciottesimo posto. Domenica sempre nel Livello LC ma nella categoria Allieve A2 Giada Garrone si è piazzata settima, nella Categoria A3 Adele Trudettino sedicesima mentre Carola Coda Cap tra le Allieve A4 è quindicesima.

Nella prosecuzione della gara nel livello B nella categoria Junior J1 ha gareggiato Chiara Moreschi che ha conquistato la nona posizione ed infine Adele Murabito che tra le Allieve A4 è ventunesima.

Quasi tutte le ginnaste hanno commesso qualche errore, talvolta minimo, in altre esecuzioni più penalizzante, ma le tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone si sono dichiarate in parte soddisfatte, specialmente perché per qualcuna era la prima prova non solo dell’anno 2023, ma del percorso agonistico individuale intrapreso.

Anche il settore della Ritmica incomincerà a Cameri le proprie presenze in campo gara con le nuove leve nella prima prova del Campionato individuale Silver. Nel livello A delle Allieve gareggeranno Viola Ceravolo e Maddalena Calcagno, mentre nel livello B Anna Baiolini e Ginevra Moscone.