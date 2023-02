Venerdì 3 febbraio 2023, Gran Torneo di carte “a scopa” a “Su Nuraghe”. Con inizio alle ore 20:30, il Circolo Culturale Sardo di Biella apre le porte agli associati ai circoli Arci, Acli e ad altri Enti dopolavoristici presenti sul territorio. Possono partecipare anche semplici cittadini che vogliano trascorrere momenti di svago, momenti in amicizia nell’angolo di Sardegna di via Galilei 11, tra Sardi e Biellesi di nuova e vecchia origine.

In palio, medaglie e premi in natura per i vincitori. Per tutti, il consueto rinfresco, “su combidu”, con degustazione di dolci tipici del Carnevale isolano.

A coordinare le gare, Carlo Avantario. Info, contatti e iscrizioni: 348 64 18 906