Team building all'aperto: come motivare i dipendenti grazie all'attività fisica

Il team building è una strategia importante per qualsiasi azienda. Si tratta di un processo indispensabile per motivare i dipendenti, per dar loro la possibilità di conoscersi, e per consentirgli di cooperare insieme per il raggiungimento di un determinato obiettivo. Se svolte correttamente, le attività di team building possono contribuire ad aumentare il morale dei dipendenti, a migliorare la comunicazione e a potenziare la loro produttività.

Da questo punto di vista, le attività organizzate all'aperto - se il clima lo consente - sono le più efficaci in assoluto. Oggi, dunque, scopriremo insieme un approfondimento sui vantaggi del team building all'aperto, e sulle migliori strategie da adottare per le aziende.

Strategie di team building per le aziende

Per prima cosa, l'azienda dovrebbe sempre optare per un'attività che sia dinamica e interattiva, così da permettere ai dipendenti di lavorare insieme, rendendoli assoluti protagonisti dell'esperienza all'aperto.

In secondo luogo, è possibile aumentare ancor di più il loro coinvolgimento consegnando alcuni gadget utili per quell'attività. Per fare un esempio concreto, se si organizza una sessione di trekking, è possibile regalare ai dipendenti le migliori borracce personalizzate con il logo dell'azienda. In questo modo, si avrà la possibilità di rafforzare la propria identità di brand, regalando al tempo stesso un oggetto utile in mille circostanze diverse.

Inoltre, è importante che l'organizzazione risulti perfetta in ogni singolo dettaglio. Trattandosi di attività all'aperto, si dovrà selezionare un periodo con un clima adatto alle circostanze. Anche la scelta del luogo è di fondamentale importanza. Meglio preferire la natura incontaminata, perché l'aria fresca fa bene al corpo e alla mente, tempra lo spirito e rinvigorisce i polmoni. Infine, se si trova un luogo con queste caratteristiche che non sia troppo lontano dalla sede dell'azienda, meglio ancora.

Le migliori attività di team building all'aperto

Ci sono infinite possibilità da sfruttare, quando si organizza una sessione di team building all'aperto. Una delle più semplici è la cosiddetta "formazione in cammino". In pratica, si passeggia tutti insieme e nel mentre si interagisce, organizzando ad esempio dei giochi a squadre o delle sfide, che possano coinvolgere anche i passanti. Inoltre, è un'opzione adatta anche per coloro che non possono permettersi sforzi fisici eccessivi.

Il già citato trekking, invece, è più impegnativo, ma è anche più coinvolgente, soprattutto perché verrà organizzato in un'area totalmente immersa nella natura. Altre opzioni molto interessanti sono le maratone, il gioco dei pirati (ideale per potenziare il problem solving) e gli sport di squadra, come nel caso della pallavolo. In linee generali, sono da preferire le attività che prevedono sempre una forma di cooperazione tra team, evitando dunque gli sport singoli.

A tal proposito, non potremmo non nominare il paintball. È l'opzione perfetta per rendere l'esperienza di team building ancor più emozionante, e per "costringere" i membri delle squadre a cooperare per raggiungere un obiettivo. Inoltre, il paintball per sua natura permette alle persone di uscire dalla propria zona di comfort, mettendo in campo delle strategie spesso elaborate, ma senza rinunciare al sano divertimento e all'adrenalina.