Il grido d'allarme di Confesercenti: "Se non prendiamo per mano il commercio, non avrà futuro", FOTO

"Se non prendiamo per mano il commercio, nel Biellese non avrà futuro". Non usa mezzi termini il presidente di Confesercenti Angelo Sacco che nella mattina di oggi giovedì 2 febbraio ha convocato una conferenza stampa per fare una panoramica sul settore. Presenti anche il direttore Davide Ferla, Vittorio Giordano vice presidente Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici Biella, Michele Orsalla Presidente della neo costituita Fiepet e Fernando Sola presidente Aigo Biella.

"Se non facciamo qualcosa rischiamo che accada a cosa è accaduto per il tessile - dichiara Sacco - . Il commercio è in crisi per via dell'online, dei centro commerciali. Dobbiamo prenderlo per mano e fare qualcosa. Il grande problema è che manca una visione strategica a Biella come nel Biellese. ma le potenzialità di sono e dobbiamo lavorare su queste".

Per il presidente la realtà si scontra con la mancanza di programmazione. "Per il Distretto urbano del commercio Biella ha messo 10 mila euro perchè non aveva altro e non si è portata a casa nulla. Cossato ha messo molto di più e il risultato è che ha ottenuto dei fondi da investire, perchè hanno presentato un progetto più consistente rispetto al nostro. Sul turismo qualcosa si sta muovendo, non lasciamo che il commercio perda come ha perso il tessile".

"Biella è una città che dorme e va svegliata", per Vittorio Giordano. La pensa allo stesso modo Michele Orsalla: "Chi viene a Biella dice che è una bella città ed ha ragione. Biella è bella e vivibile. Sfruttiamone le potenzialità".

Davide Ferla va ad esempi concreti: "Servono risposte. Anche gli stessi esercenti non ne hanno. Tanti dehors sono stati tolti perchè non si sa se sono da pagare o no e del dubbio ci hanno rinunciato. Parlo con i miei colleghi delle altre città dove il Comune ha dato aiuti, qui è da mesi che chiediamo come è la situazione e non abbiamo risposte. Così non andiamo da nessuna parte".