Banca Patrimoni Sella & C., al via nuova linea di gestione patrimoniale basata sull’intelligenza artificiale di MDOTM

Banca Patrimoni Sella & C. lancia una nuova linea di gestione patrimoniale basata sull’Intelligenza Artificiale, sviluppata in collaborazione con MDOTM, società fintech leader nello sviluppo di strategie d’investimento con AI per investitori istituzionali.

“GP AI Driven” consente la creazione di un portafoglio flessibile e ampiamente diversificato con una strategia di investimento innovativa, combinando le potenzialità della metodologia di Intelligenza Artificiale proprietaria di MDOTM con le attività di analisi e valutazione dell’Area Gestioni Patrimoniali di Banca Patrimoni Sella & C.

Grazie all’utilizzo di modelli di Intelligenza Artificiale basati sulla potenza di calcolo del cloud computing e sull’analisi di big data, tale portafoglio può infatti adeguarsi continuamente alle principali dinamiche dei mercati finanziari, permettendo così di identificare periodicamente l’asset allocation ottimale e di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento.

“GP AI Driven” investe in OICR, ETF e singoli titoli, tramite una gestione attiva e diversificata a livello geografico e settoriale, tenendo conto delle correlazioni e dei rendimenti attesi e con una costante attenzione anche alle dinamiche di finanza comportamentale.

“Da oggi rafforziamo la gamma delle nostre gestioni patrimoniali aprendoci ad un ambito innovativo, come quello dell’Intelligenza Artificiale. La partnership con MDOTM è un prezioso tassello nella nostra strategia di guidare l’innovazione e al tempo stesso rendere disponibili alla clientela servizi d’investimento di qualità” sottolinea Diego Mihalich, Direttore Investimenti di Banca Patrimoni Sella & C. “Un passo avanti tecnologico che si affianca all’attività di consulenza mirata e personalizzata, da sempre elemento distintivo della nostra banca”.

“Introdurre l’Intelligenza Artificiale nei prodotti e nei processi d’investimento – commenta Federico Invernizzi, Chief Operating Officer di MDOTM – sarà un fattore strategico per accelerare la crescita di banche e asset manager. Questa tecnologia rappresenta un’opportunità unica per rafforzare le scelte dei team d’investimento con input oggettivi. Siamo orgogliosi del lancio della GP AI Driven: una soluzione d’investimento all’avanguardia che unisce alla lunga esperienza di Banca Patrimoni Sella & C. gli input della nostra piattaforma in una gestione flessibile e globale, in grado di adattarsi alle continue evoluzioni dei mercati finanziari”.

Banca Patrimoni Sella & C. è la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La relazione personale ed il radicamento territoriale rappresentano il dna della Banca, che opera attraverso una rete di professionisti qualificati con standard consulenziali di eccellenza, grazie a un approccio globale che fa leva su strumenti innovativi, servizi all’avanguardia e un’offerta articolata.

Fondata a Londra, MDOTM è partner strategico di numerose controparti istituzionali nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dei processi d’investimento e nello sviluppo di nuove soluzioni, come gestioni patrimoniali, fondi e certificati. Selezionata da Google e nominata da Fintech Global tra le migliori società di AI, la società ha raccolto oltre $10 milioni da investitori istituzionali e professionisti della finanza diventando – grazie a un team di oltre 60 fisici, ingegneri e data scientist – tra le società più grandi al mondo specializzate in Intelligenza Artificiale per gli investimenti.