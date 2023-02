Vicini litigiosi a Pray e a Cerrione, intervengono i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri ieri mercoledì 1 febbraio a Pray e a Cerrione per sedare liti tra vicini.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a Pray un vicino avrebbe cercato di impedire all'altro di fare dei lavori presso la sua abitazione, parcheggiando l'automobile in modo da non permettergli di passare con il furgone. Solo l'intervento dei Carabinieri ha calmato gli animi tra le parti.

E' stato necessario a sedare un'altra lite tra vicini l'intervento dei Carabinieri anche a Cerrione. In questo caso, sempre un vicino avrebbe parcheggiato questa volta un trattore, di fronte al garage dell'altro, per non farlo uscire dalla sua abitazione.