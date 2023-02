Sabato l'addio alla giovane Asia

Sono tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio per la giovane Asia D'Amelio scomparsa improvvisamente a soli 18 anni nella giornata di martedì 31 gennaio (leggi Tragedia a Biella), e oggi è stata fissata anche la data dei funerali che saranno celebrati nella chiesa dei Salesiani di Vigliano sabato alle ore 10.

La camera ardente per dare l'ultimo saluto ad Asia sarà invece aperta da domani alle ore 11.

Intanto tante persone da ieri hanno messo nel proprio stato di WhatsApp una rosa bianca per ricordare la giovane. A lanciare l’invito è stata una mamma, i cui figli sono iscritti all’Istituto “Eugenio Bona”, la stessa scuola dove Asia frequentava l’ultimo anno dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. Un piccolo gesto per ricordare la giovane studentessa e per stringersi all’immenso dolore dei suoi familiari.