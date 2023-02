Raffica di furti nella giornata di mercoledì, a Vigliano e a Biella

Nella giornata di ieri mercoledì 1 febbraio, oltre al furto che ha interessato il Lago Primavera 2 a Vigliano, ignoti hanno messo a segno altri colpi.

Sempre a Vigliano, a venire presa di mira è stata anche una ditta in via Mazzetta, dove i malviventi avrebbero rotto la recinzione e forzato la porta antipanico. Una volta entrati nel locale, i ladri avrebbero portato via dei pc, una mountain bike, una videocamera GoPro e del denaro.

Un altro furto sempre nella giornata di ieri questa volta sarebbe stato commesso a Biella. Ignoti nella mattinata avrebbero portato via un cavo telefonico che serve per comunicazioni interne tra la stazione ferroviaria di Biella e quella di Cossato. A segnalare il furto è stato il personale della Polfer di Torino, avvertito da tecnici che stavano lavorando per riparare un guasto lungo la tratta. Fortunatamente il furto non ha creato disagi alla linea ferroviaria e sembrerebbe anche trattarsi di un cavo di poco valore.

Sui fatti indagano i Carabinieri.