Biella: Odore di gas in via Mazzini e i residenti si allarmano. Arrivano i Vigili del Fuoco - Foto Zorio

Probabilmente il malfunzionamento di un fornello in un alloggio di via Mazzini, ha provocato la fuoriuscita del combustibile il cui odore è stato avvertito dai residenti che, allarmati, hanno chiamato i soccorsi per effettuare un accurato controllo.

I Vigili del Fuoco sul posto hanno individuato l'origine della perdita e messo in sicurezza l'impianto da cui fuoriusciva il gas. Durante le operazioni la via Mazzini è stata chiusa e la viabilità regolata dagli agenti della Polizia Locale.