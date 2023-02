Basket: Zeta Esse Ti sfida Rivarolo per evitare l'ultimo posto in C Gold

Partita che vale doppio, anzi triplo per lo Zeta Esse Ti Teens Basket Biella: domenica al Pajetta infatti la squadra di coach Corrado Boschetti affronterà Rivarolo. Gli avversari, già battuti 68-64 all'andata, hanno tre punti in più in classifica, a quota 8 con Chivasso e Cus Torino.

La voglia di allenarsi con energia e il buonumore non sono mai mancati, ma infortuni a ripetizione hanno minato la competitività di un gruppo che avrebbe avuto bisogno di essere sempre al completo per poter competere alla pari con le avversarie. Non certo un dramma in un torneo che non prevede retrocessioni, ma evitare l'ultima piazza sarebbe comunque un traguardo importante.