Oltre 6.000 ragazzi piemontesi e valdostani “a scuola” di prevenzione con Fondazione CRT e Comunità San Patrignano

Riparte WeFree del Progetto Diderot della Fondazione CRT, ideato e realizzato dalla Comunità San Patrignano, per portare i giovani a riflettere sulle loro scelte e stile di vita. Prende il via il 6 febbraio, per oltre 6.000 studenti e più di 400 insegnanti piemontesi e valdostani, “WeFree”, il percorso dedicato alla prevenzione del Progetto Diderot della Fondazione CRT, realizzato dalla Comunità San Patrignano.

“Gran parte dei ragazzi sa che cosa sono le droghe e quali effetti provocano, ma non pensano a quali possono essere le conseguenze – spiega Silvia Mengoli, fra le responsabili del progetto WeFree – Noi con questi incontri non vogliamo insegnargli nulla, ma farli riflettere su che cosa significhino divertimento e amicizia, e portarli a chiedersi se sia meglio vivere affrontando le emozioni piuttosto che seppellendole sotto ad una sostanza. I giovani oggi sono più fragili di una volta e hanno necessità di momenti di confronto fra loro stessi e con persone che hanno vissuto da poco le stesse situazioni che loro si trovano ad affrontare”.

“Gli anni scolastici sono cruciali per la formazione dell’identità delle ragazze e dei ragazzi e, di conseguenza, per l’assestamento della società di domani. Ed è proprio la scuola lo spazio più strategico per insegnare ai giovani come riconoscere i valori che li accompagneranno per tutta la vita – sottolinea il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. Per questo la Fondazione CRT, con la Comunità San Patrignano, sceglie di rinnovare nell’ambito del progetto Diderot la campagna WeFree: l’obiettivo è sensibilizzare gli adolescenti sul tema delle dipendenze e del disagio giovanile direttamente sui banchi di scuola, avvicinandoli agli strumenti del confronto e della consapevolezza”.

Diversi i format che coinvolgeranno per tre mesi gli studenti in base all’età.

“La torta di Fede” – che inizierà il 6 febbraio - un workshop interattivo che ruota attorno alle scelte dei ragazzi, alla conoscenza di sé, all’individuazione dei valori della vita. Se la vita di ognuno di loro fosse divisa in fette, quante deciderebbero di dedicarne alla famiglia, agli amici o alle passioni?

“#Raccontami”, un laboratorio dove i protagonisti assoluti sono i ragazzi, le loro sensazioni, i loro sogni e la loro voglia di cambiare il mondo. L’attività ha come obiettivo creare occasioni di riflessione e di scambio tra gli studenti più giovani e i ragazzi di San Patrignano, stimolando il coinvolgimento attivo del gruppo classe.

“Il Posto Giusto”, un format teatrale che sarà messo in scena sia a Torino che a Cuneo. Verena, guidata dal regista e attore Pascal La Delfa, racconterà la sua storia di caduta e riscatto, di fatiche, paure e soddisfazioni conquistate.

“Classe2000”, incontri online incentrati sulla testimonianza di un ragazzo della comunità e sul successivo dibattito con gli alunni.

Non mancherà infine un workshop dedicato a insegnanti e mondo scolastico.

IL CALENDARIO COMPLETO

“La Torta di Fede” on line - medie

6 febbraio 2023, ore 8.30-10.30

13 febbraio 2023, ore 8.30-10.30

16 febbraio 2023, ore 8.30-10.30

17 marzo 2023, ore 8.30-10.30

22 marzo 2023, ore 8.30-10.30

Format “Il Posto Giusto” in presenza – medie e superiori

15 febbraio 2023, Torino

17 febbraio 2023, Cuneo

“#Raccontami” on line - medie

24 marzo 2023, ore 11.00-13.00

3 aprile 2023, ore 11.00-13.00

17 aprile 2023, ore 8.30-10.30 e 11.00-13.00

2 maggio 2023, ore 8.30-10.30

4 maggio 2023, ore 8.30-10.30

“Classe2000” on line – per superiori

28 aprile 2023, ore 8.30–10.30 e 11.00-13.00

IL PROGETTO DIDEROT DELLA FONDAZIONE CRT

La Fondazione CRT realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta una duplice opportunità: avvicinarsi in modo creativo e stimolante a discipline non sempre inserite nei programmi curricolari e, nello stesso tempo, approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative.

Per l’anno scolastico 2022/2023 le 15 linee didattiche intendono potenziare la didattica di base diffondendo i valori fondamentali della società civile e contribuendo allo sviluppo delle soft skills, indispensabili per preparare la next generation alle sfide del futuro. Tutte le attività condividono la stessa attenzione nei confronti dello sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 2030.

Il progetto, a partecipazione gratuita per le scuole, ha interessato finora 1,3 milioni di studenti per un impegno complessivo della Fondazione CRT di oltre 24 milioni di euro (di cui 1,3 milioni per questa ultima edizione).