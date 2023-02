L'Itis si conferma l'istituto in cima alle preferenze dei giovani biellesi, e crescono le iscrizioni all'Artistico

I giochi sono fatti, o quasi. Dalle ore 8 del 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 gli interessati hanno presentato le domande per l'iscrizione all'anno successivo. Chi non avesse invece ancora le idee chiare, per eccezionali motivi debitamente documentati, potrà presentare la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.

Ma dove si sono iscritti i giovani biellesi? Premettendo dunque che si tratta ancora sempre di pre iscrizioni, i cui numeri potranno dunque ancora cambiare prima di settembre, in cima alle preferenze resta l'Itis, risultato la scuola scelta da circa 350 ragazzi. In particolare, nella scuola di via Rosselli sono un centinaio gli iscritti al Liceo Scienze Applicate, 220 all'Iti indirizzo tecnico e 35 al Liceo Sportivo dove la scuola procederà dunque a una selezione in quando la classe ammette solo 25 studenti.

Sono invece 272 le iscrizioni arrivate alla segreteria del Liceo Scientifico Avogadro di Biella, in aumento rispetto all'anno passato. Nel dettaglio, l'indirizzo più gettonato è quello Scientifico tradizionale con 118 domande, mentre 85 sono quelle per l'indirizzo Scienze Umane e 69 al Scienze Umane opzione Economico Sociale.

Al Liceo Sella le domande arrivate per chiedere di frequentare la prima sono 177. Di queste, 78 sono per l'indirizzo Artistico, 60 per il Linguistico e 39 per il Classico. Sorpreso il preside Gianluca Spagnolo: "Non me l'aspettavo un numero così alto per il Liceo Artistico. Da 3 classi che erano l'anno passato, questo anno passeremo a 4. Non avevamo mai avuto così tanti iscritti, a quell'indirizzo".

Sono invece 176 i giovani che andranno al Gae Aulenti: 64 hanno scelto l'indirizzo Alberghiero a Biella, 14 a Mosso e 24 a Cavaglià. L'Agrario rispetto all'anno passato perde 12 iscritti e si ferma a 30. Poche le domande arrivate ai Geometri (18) e all'Ipsia (19). "Non sono sorpreso purtroppo - commenta il preside Cesare Molinari - , perchè sono dati in linea con il trend nazionale che vede i licei in crescita e i corsi professionali in netto calo. Spiace solo perchè va bene le iscrizioni ai licei, danno molti sbocchi sicuramente, ma forse alle medie si dovrebbe fare un ragionamento diverso, e fare capire ai ragazzi che sono importanti anche i corsi professionali, perchè ci sono mestieri dove serve manodopera e non si trova. E senza andare lontano, accade anche nel Biellese. Questi dati dovrebbero farci aprire una riflessione nel mondo della scuola".

In crescita anche le iscrizioni al Liceo del Cossatese e della Vallestrona, che rispetto a settembre 2022 registra un più 35% con 166. Nel dettaglio, le domande arrivate sono 58 all'indirizzo Scientifico di cui 18 sul digitale (l'anno passato erano 30 allo Scientifico); 50 sono gli iscritti al Linguistico, 39 allo Scienze Umane e 19 allo Scienze Applicate. "Sono contenta perchè le famiglie hanno capito che siamo come una grande famiglia - commenta la preside Tiziana Tamburelli - . La nostra scuola è semplice e segue i ragazzi prestando molta attenzione anche alle loro esigenze".

In crescita anche gli iscritti al Bona, dove rispetto a settembre 2022 sono arrivate in segreteria 27 domande in più al professionale e 30 all'ITC.