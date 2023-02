Dalla Regione un contributo a favore di persone non autosufficienti Aperto il primo sportello dedicato al sostegno alla domiciliarità

La Regione Piemonte ha aperto il primo sportello dedicato al sostegno alla domiciliarità, prevedendo un contributo mensile del valore di 600 euro a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili).

Il “Buono domiciliarità – Assistenza familiare”, erogato dalla Regione, è riconosciuto al massimo per 24 mensilità ed è spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare o, nel caso di minori, per assistenza educativa. Per ricevere il contributo occorre che sia stato attivato un servizio di assistenza familiare.

I destinatari sono persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone con disabilità.

«Questa iniziativa – commenta il consigliere regionale Michele Mosca – è importante perché si dà a queste persone e alle loro famiglie un supporto concreto. Se da una parte continua il periodo di incertezze e difficoltà economiche, dall’altra prosegue anche l’impegno della Regione nei confronti dei soggetti più fragili. Gli investimenti per garantire un servizio o permettere l’assistenza alle persone che ne hanno maggiormente bisogno sono la strada intrapresa dall’amministrazione regionale nell’ambito del sociale perché riteniamo sia la più giusta per non lasciare indietro nessuno».

Chi volesse avere maggiori informazioni, consultare il testo completo del bando, verificare i requisiti e accedere alla procedura per la presentazione delle domande, consultare il seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/scelta-sociale-buono-per-domiciliarita