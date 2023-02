Il primo commento che mi viene in mente è che se stiamo a discutere dell’impatto di una ruota panoramica a Biella siamo una provincia destinata a morire male, come amerebbe dire un carissimo amico; la seconda affermazione a chi invece la considera una guerra contro la moria di parcheggi, dicansi 14 depennati dalla piazza centrale, vista la capacità di parcheggiare degli autoctoni, forse varrebbe la pena di provare a educarli a una migliore qualità nel parcheggiare il proprio mezzo.

Ma passate queste due amenità, anche un po’ scherzose, vorrei tornare serio e analizzare la situazione: quando sono tornato a casa da Torino l’altra sera e ho visto le transenne in Piazza Martiri la prima sensazione è stata quella di un minimo di stupore per una novità che fa piacere a prescindere per rendere un po’ vivo il territorio, non mi è certo venuto in mente il disagio così prontamente espresso; poi il secondo pensiero è andato al brontolamento tipico degli abitanti della nostra zona secondo cui Biella e la provincia può essere considerato solo un dormitorio e le colonne d’ercole di Buronzo sono li a testimoniare che non esiste un mondo al di fuori dell’ovattato recinto provinciale.

A forza di respingere qualsiasi iniziativa, su cui si può discettare per carità, il rischio è che ci chiudiamo, come abbiamo fatto negli ultimi anni e non ci evolviamo, facendoci bypassare dalle altre province piemontesi, come testimoniano le classifiche della qualità della vita, e alla fine veniamo citati come popolo di estorsori.

E’ un discorso fatto mille volte in cui il lamento ha il sopravvento sulla novità, lo status quo sull’evento estemporaneo, la conservazione sull’evoluzione. Per una realtà che deve mandare i suoi figli a guadare oltre al Cervo per cercare il Terzo paradiso o per diventare dei Numeri 1 (vedi Greggio) è tempo di realizzare un vero processo interiore: vivere o morire; io sceglierei la prima opzione.