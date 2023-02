Piemonte Ginnastica, grinta e determinazione in pedana: ecco i risultati alla Serie D Silver FOTO

Domenica 29 gennaio le atlete allenate da Francesca Boggio e Giada Pomini della ASD Piemonte Ginnastica diretta da Donatella Eterno, hanno partecipato alla serie D Silver, fase regionale, 1° prova. Una folta rappresentativa composta da 5 squadre nei Livelli A, B e C. Bella prova in LA Open per la squadra composta da Alessandra Mosca, Sofia Piccaluga e Giorgia Falcetti, che sale sul secondo gradino del podio conquistando un bell’argento. Una performance pulita, di grande sincronia e precisione.

Elementi di valore medio ma ben eseguiti, con energia e coordinazione. Appena ai piedi del podio si è affermata la squadra formata da Alice Barberis, Ludovica Lombardo e Aurora Cinguino: una caduta di attrezzo ha compromesso una bella condotta di gara, che avrebbe potuto portare le biellesi tutte sul podio su 12 squadre presenti. Sempre in LA le Allieve Greta De Giuseppe, Giada Ferrigo, Martina Giavarra, Vittoria De Santo e Maria Vittoria Rossi, esordienti in serie D, conquistano il 5° posto su 9 squadre: mezza classifica che soddisfa pienamente le aspettative.

In LB Giulia Gallo, Elisa Tricarichi Perruccio e Rebecca Pulze non riescono ad andare oltre il quinto posto pur avendo svolto una bella gara. Esercizi originali ma evidentemente ancora da affinare nella tecnica di attrezzo. In LC Le atlete Giulia Saramin, Alice Marcone, Giulia Tricarichi Perruccio e Giulia Gavazzi hanno dovuto affrontare una difficoltà improvvisa: infortunio a scuola di una di loro e la coreografia da rivedere in due giorni. Gran bel coraggio delle ragazze che, pur di affrontare la prova, riducono la squadra a tre (ammesso dal regolamento), modificano le collaborazioni e si presentano in pedana. Non c’è stato il tempo di automatizzare e purtroppo l’emozione ha giocato contro. Non un bel risultato in classifica ma certo un plauso per la determinazione. Ci sarà la seconda prova per riscattarsi!