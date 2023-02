Inizio col botto per Pietro Micca, podi per ritmica ed estetica FOTO

Un ritorno coi fiocchi quello delle ginnaste dell’A.P.D. Pietro Micca che coronano l’inizio della nuova stagione con podi su entrambi i fronti: ginnastica ritmica e ginnastica estetica di gruppo.

Candelo domenica 29 gennaio, prima prova regionale del Campionato di squadra Serie D. Le atlete della ritmica, insieme alla tecnica Irina Liovina, scendono in pedana per la prima prova della stagione. Una competizione di squadra, quella affrontata domenica, che vede impegnate le ginnaste nell’esecuzione di più esercizi: trio, coppia, successione e individuale. La squadra delle Allieve (livello LC) è così schierata: Micheletti Elisabetta, Vezzoli Bianca e Gallo Rebecca al trio a corpo libero, Pasquadibisceglie Noemi e Saviolo Ginevra coppia con il cerchio, Giordano Isabella e Carpano Clelia successione con nastro e palla. Un buon team, che lavora con determinazione e dimostra un ottimo livello conquistando il corpo giudicante e guadagnando un ottimo secondo posto.

La seconda squadra (livello LD) è composta dalle atlete Junior: Arcuno Vittoria, Fenzi Vittoria e Barbera Matilde al trio a corpo libero, Pecollo Vittoria e Saviolo Sofia successione palla e nastro, Arcuno Vittoria individuale alle clavette. Le ragazze presentano un programma coeso e ben strutturato, buona la loro esibizione. Concludono la loro giornata in nona posizione. Nizza Monferrato domenica 29 gennaio, prima prova del Campionato Italiano di Ginnastica Estetica di Gruppo. Per la prima gara della stagione le tecniche Federica Mercandino, Elisabetta Rosso e l’aspirante tecnica Carolina Rosso presentano la nostra squadra di atlete Under 14. Una composizione con tema rock ‘n roll quella presentata domenica da otto ragazze alla loro prima competizione nel mondo della ginnastica estetica: Bullio Sophie, Kyianchenko Alona, Porcu Priscilla, Barbero Sofia, Bottacin Sara, Beltramello Agnese, Penna Amalia e Fontanelli Giulia.

Buona l’esecuzione dell’esercizio e un ottimo esordio per la nuova squadra che termina la sua giornata sul gradino più alto del podio indossando la medaglia d’oro. Soddisfatte tutte, tecniche e atlete, delle conquiste di questo primo weekend di gare, aprendo in modo eccellente questa nuova stagione 2023.