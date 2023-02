Giovanili SPB, sfuma il sogno della U19 SPB Giuse Gallery

Un altro weekend di gioco per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese, che sono scese in campo in tutte le categorie. Per l’Under 13, sia SPB Conad Blu che Arancio sono andate in trasferta a Novara. Grandi risultati per la SPB Conad Blu, che ha battuto entrambe le squadre avversarie. Un po’ più amara la mattinata per la SPB Conad Arancio, che comunque ha giocato alla pari contro avversari che, ad inizio anno, avrebbero chiuso la partita molto rapidamente.

La SPB Officina Pozzo ha incontrato la capolista della Under 15, nonché una delle squadre più forti del panorama piemontese. Una sconfitta per 3 a 0 pronosticata, che non fermerà i ragazzi di coach Toniolo, entusiasti più che mai. In Under 17, la SPB Monteleone Trasporti continua la sua serie di imbattibilità, con un veloce 3 a 0 in casa contro San Rocco. Tre punti ottimi per la classifica, in vista del big match di fine febbraio contro la Pavic Romagnano. Una vittoria per l’Under 18 UISP che vale il primo posto in classifica, dopo un lunghissimo 3 a 2, i ragazzi guidati da Federico Barazzotto hanno conquistato la vetta della classifica. Weekend triste per la Under 19 di coach Bonaccorso, che perde contro Novi, vedendo così sfumare il sogno della finale territoriale contro Acqui Terme.

Comunque c’è ancora una medaglia di bronzo da conquistare, contro il Volley Novara, con la serie che inizierà venerdì prossimo, proprio a Novara.

U13 USD San Rocco A - SPB Conad Blu 0-3 (3-15; 1-15; 6-15)

SPB Conad Blu - Pallavolo Scurato 3-0 (15-8; 15-12; 15-13)

SPB Conad Arancio - Volley Novara 1-2 (15-10; 9-15; 14-15)

SPB Conad Arancio - USD San Rocco B 0-3 (10-15; 12-15; 13-15)

U15 SPB Officina Pozzo - A.S. Novi Pallavolo 0-3

Parziali: 4-25; 4-25; 8-25. U17

SPB Monteleone Trasporti - USD San Rocco 3-0

Parziali: 25-12; 25-18; 25-10.

U18 Pianalto Volley - Scuola Pallavolo Biellese 2-3

Parziali: 24-26; 19-25; 25-22; 25-23; 9-15.

U19 SPB Giuse Gallery - A.S. Novi Pallavolo 2-3

Parziali: 23-25; 25-12; 25-18; 20-25; 11-15.