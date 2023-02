A Bielmonte i Campionati Studenteschi di Sport Invernali Sci Alpino e Snowboard. Talamanca: "Oggi un gran ritorno", FOTO e VIDEO

Sotto un bellissimo sole si è svolta nella mattina di oggi mercoledì 1° febbraio la fase Provinciale dei Campionati Studenteschi 2022-23 di Sport Invernali Sci Alpino e Snowboard Scuole di 1° e 2° grado a Bielmonte.

Tantissimi i ragazzi, entusiasti di una mattina sulle piste sotto un cielo senza nuvole, il primo grande ritrovo dopo la pandemia.

"Un grande ritorno con 173 iscritti", come lo ha definito lo stesso Luigi Talamanca, coordinatore degli insegnanti di educazione fisica ufficio scolastico provinciale di Biella.

"E' un bel numero 173 iscritti e si vede che questi ragazzi hanno voglia di tornare a fare attività - spiega Talamanca -. Infatti già anche alla campestre erano 500, quindi abbiamo replicato con un numero notevole oggi, in un'ambiente come questo davvero bellissimo oggi in particolare con il sole. E' finalmente un ritorno alla normalità e ringrazio per la riuscita dell'evento anche i colleghi che mi hanno aiutato davvero in tutti i modi".

Seguiranno le classifiche.