Pella: "Più risorse e più opportunità, questa è l'autonomia di Berlusconi e di Forza Italia"

“Il Presidente Silvio Berlusconi traccia, ancora una volta in accordo alla sua lungimirante visione, la via maestra per realizzare il percorso di autonomia differenziata che porterà il nostro Paese a una crescita più forte, più solida e indiscutibilmente unitaria: la sua visione sintetizza, infatti, le istanze emerse dal confronto con tutti i nostri Presidenti di Regione e interlocutori sui territori, garantendo piena effettività”. Lo dichiara Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bilancio.

E aggiunge: “Una volta di più, Forza Italia si fa portatrice di un messaggio di unità e di opportunità: specie nel Mezzogiorno, la burocrazia va alleggerita per sbloccare processi di spesa e di ammodernamento, a partire dalla sanità per estendersi a tutti gli ambiti di vita dei cittadini e di attività delle nostre imprese e famiglie. Colmare i divari, attraverso una forte e decisa accelerazione infrastrutturale e l'attuazione di un sistema perequativo efficiente, farà sì che il nostro Paese garantisca più opportunità a tutti i cittadini nei loro territori, una spesa più efficace e più equa e quindi più benessere. Tutte le articolazioni dello Stato concorrono a formare l'ossatura del Paese che si reggerà solo se sapremo efficientare la spesa e rendere autenticamente esigibili i diritti civili e sociali dei nostri cittadini. Grazie alla visione del Presidente Berlusconi e all'impegno dei Capigruppo Cattaneo e Ronzulli i contenuti proposti da Forza Italia nel Disegno di legge di prossima approvazione all'interno del Consiglio dei Ministri sono stati recepiti”.