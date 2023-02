Da M.T.A. di Vigliano tessuti e tovaglieria adatti alle lavanderie industriali

Da oltre vent’anni, l’azienda di Vigliano M.T.A. (Manifattura Tessile Arredamento) è specializzata nel mondo della tovaglieria e del tessuto per l’arredamento del settore alberghiero, producendo tessuto in poliestere-cotone e 100% cotone in varie altezze e formati.

La qualità e le caratteristiche di questi tessuti li rende adatti anche - e soprattutto - alle attività svolte dalle lavanderie industriali. M.T.A. offre, infatti, un servizio personalizzato realizzando disegni e colori in base a specifiche esigenze, assicurando prodotti di alta qualità resistenti ai lavaggi. Effettua inoltre servizi programmati appositamente per lavanderie.

All’interno dell’azienda i clienti potranno visionare un ampio campionario per realizzare tovagliato adatto a ristoranti, bar, B&B, alberghi e catering.

Per fissare un appuntamento è possibile telefonare al numero 340 1674115: Riccardo, il responsabile commerciale, sarà a vostra disposizione per rispondere ad ogni vostra necessità e per fornirvi informazioni su ogni tipo di tessuto e disegno.

Manifattura Tessile Arredamento si trova a Vigliano Biellese, in via Alfonso Lamarmora 218. Per informazioni: Tel. 015 8123397 – Cell. 340 1674115 (Riccardo)