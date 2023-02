Da Taaset a Tutankhamon. L’eternità egizia tra reale e virtuale

L’assessorato alla Cultura propone una nuova interessante iniziativa: la visita guidata alla mostra “Da Taaset a Tutankhamon” con Angela Deodato, conservatore archeologico del Museo del Territorio Biellese.

Domenica 12 febbraio alle ore 11 avrete a disposizione una guida d’eccezione per conoscere meglio l’antico Egitto e Taaset, la mummia conservata nel museo cittadino. Il conservatore archeologico del museo accompagnerà i visitatori nella rinnovata sezione egizia, commentando l’esposizione di fotografie scattate dal grande egittologo biellese Ernesto Schiaparelli durante le sue missioni di ricerca. La mostra, che sta riscontrando un grande successo di pubblico, si conclude con il tour virtuale della tomba di Tutankhamon.

Quali segreti ancora si celano dietro la maschera del famoso faraone? Quali usanze pensavamo fossero soltanto questione di costume e invece hanno ragioni pratiche molto precise? Una storia che non smette di riservare sorprese quella della civiltà egizia, ma che continua a essere un elemento di grande interesse per un pubblico di tutte le età. Questa visita guidata rappresenta un’occasione per vedere la mostra con il supporto culturale e scientifico di Angela Deodato che saprà svelare nuove e affascinanti curiosità. Visita guidata gratuita per massimo 20 persone (si paga solo il biglietto d’ingresso).

Prenotazione obbligatoria (entro venerdì 10 febbraio 2023) scrivendo all’indirizzo museo@comune.biella.it: oppure contattando il numero 015-2529345. Ingresso gratuito: minori di 10 anni, persone diversamente abili e loro accompagnatore, possessori Abbonamento Musei, scolaresche con insegnanti.