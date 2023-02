La bimba ha fretta di nascere, parto in ambulanza a Trecate (foto di repertorio)

Una donna ha partorito in ambulanza durante il trasporto verso l'ospedale a Trecate. Il 118 è stato chiamato per una donna che stava per partorire.

I sanitari hanno soccorso la donna e hanno accompagnato il parto sull'ambulanza, che si è concluso prima dell'arrivo in ospedale. Mamma e bimba stanno bene.