Apprensione per la scomparsa di un uomo di 54 anni a Verbania

Preoccupazione per la scomparsa di un uomo di 54 anni originario di Verbania. Le sue tracce sono state perse nella zona del Montorfano, sulle montagne che sovrastano il lago di Mergozzo.

La sua auto è stata ritrovata lungo la strada provinciale che da Gravellona Toce conduce a Mergozzo nei pressi di Pratomichelaccio. Si pensa che l'uomo fosse intenzionato a fare un'escursione nella zona del Montorfano, ma da domenica non si hanno più sue notizie.

Il 54enne, che lavora in tribunale a Verbania, vive solo e non ha parenti in Provincia. Ad accorgersi della sua assenza i colleghi lunedì mattina. Le ricerche sono scattate nelle ore successive.