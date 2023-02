Il cordoglio di Corradino per la morte di Asia: "Importante stringerci attorno alla famiglia e agli amici "

Queste le parole di cordoglio del sindaco Claudio Corradino sulla sua pagina facebook, in merito alla tragica morte di Asia.

"Ho appreso con sgomento e commozione della tragedia che ci lascia tutti senza parole. Come sindaco di questa città, ma anche in modo molto personale, esprimo un profondo cordoglio e la mia vicinanza ai famigliari di Asia D'Amelio, per l'improvvisa e straziante scomparsa della giovane diciottenne. Tutta l'amministrazione che rappresento desidera esprimere le più sentite condoglianze in questo momento di lutto e sconforto. Comprendo bene che nulla può lenire un dolore così grande, ma è importante stringerci attorno alla famiglia e agli amici di Asia"