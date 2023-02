Ciclista si schianta sull'asfalto per buca sulla strada, il racconto: “Rischiato la vita, fortuna avevo casco”

“Ho rischiato l'osso del collo, avrei potuto perdere la vita. Me la sono davvero vista brutta. Per fortuna, avevo il casco. Ma non è possibile percorrere in bici le strade del Biellese e temere per la propria salute. È inaccettabile”. È furente ma non rassegnato il biker biellese che nella giornata di domenica, 29 gennaio, è ruzzolato a terra a causa di una buca presente sulla carreggiata, profonda 16 centimetri e lunga quasi 40.

Il sinistro è avvenuto lungo la Provinciale che da Ronco Biellese porta ai comuni di Piatto e Valdengo. “È successo tutto all'improvviso, non mi sono accorto proprio di nulla – racconta lo sportivo – Ho solo visto la ruota finire dentro la buca e la bici sollevarsi facendomi fare una capriola. Cadendo a terra, la testa è finita con violenza contro l'asfalto ma il casco ha attutito il colpo”. Fortunatamente, in quel preciso istante, è comparso un veterinario della zona che, dopo aver assistito in presa diretta all'accaduto, si è fermato per la prima assistenza e la chiamata al 118.

Poi, la corsa in ospedale per le cure alle ferite giudicate guaribili in 10 giorni. “Non smetterò mai di ringraziarlo abbastanza – confida – Ora sono tutto bollato e con il collare al collo. Alla bici è andata peggio, completamente distrutta”. Poi un appello alle istituzioni: “Occorre prestare maggior cura delle nostre strade, proprio per evitare simili incidenti”.