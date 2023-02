Biella, scontro auto-bici nel parcheggio: ferita una pensionata di 72 anni

Sinistro stradale a Biella all'interno dell'area di parcheggio di un supermercato. È successo poco dopo le 15 di oggi, 1° febbraio: a rimanere coinvolti nello scontro un'auto condotta da una 58enne residente in città e una bicicletta con a bordo una pensionata, 72 anni di Biella.

Ad avere la peggio proprio quest'ultima, ferita in maniera lieve, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti di Polizia Locale per i rilievi di rito.