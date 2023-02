Biella: Esce di strada e si schianta su una casa, codice rosso per un 32enne FOTO

Sembra siano serie le condizioni del 32enne che poco dopo le 23, mentre scendeva dal Piazzo e percorreva la via Mentegazzi, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro una casa al civico 24. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all'Ospedale di Ponderano e, al momento, non si conosce l'esatta entità dei danni fisici riportati nell'impatto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i Carabinieri per i rilievi del sinistro.

Seguiranno aggiornamenti.