Love Sex Education, serata di prevenzione al Walhalla Cocktail Bar con Il Groviglio e Drop In Biella

Prevenzione, salute ed educazione sessuale. Questi i temi della serata “Love Sex Education”, in programma alle 21 di venerdì 3 febbraio organizzata al Walhalla Cocktail Bar, in collaborazione con il servizio Drop In e l'Associazione LGBTQ+ “Il Groviglio”.

La serata sarà incentrata sui temi della prevenzione rispetto alle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST), alla promozione della salute e all’educazione sessuale. Durante la serata saranno disponibili giochi interattivi, distribuzione gratuita di profilattici, materiale informativo e personale qualificato disponibile al confronto e al dialogo.

Il Walhalla Cocktail Bar è un locale del centro di Biella. Il titolare Francesco Pogni e tutto lo staff si sono dimostrati sempre sensibili alle tematiche sociali come, ad esempio, la partecipazione attiva per il Progetto “Chi SI Ama Mi Segua” in occasione della Giornata Mondiale Contro l’AIDS e al Biella Pride.

L'associazione "Il Groviglio" si occupa di politiche LGBTQ+ promuovendo iniziative territoriali legate alle tematiche inerenti l’identità di genere e sessualità. Il Drop In è un servizio territoriale inserito nelle politiche di Riduzione del Danno e Limitazione dei Rischi inerenti all'uso di sostanze psicoattive e diffusione di Infezioni Sessualmente Trasmissibili.

Pagina Facebook “Walhalla”: www.facebook.com/WalhalladelFra

Pagina Facebook “Il Groviglio”: www.facebook.com/ilGroviglioBiella

Pagina Facebook "Drop In Biella": www.facebook.com/dropinbiella