I docenti della Media di Chiavazza scrivono al Comune per la mensa: "Valutare altre soluzioni non farla nel giardino"

Riceviamo e pubblichiamo: "Al Sindaco, All'assessore Gabriella Bessone, All'assessore Giacomo Moscarola, All'assessore Davide Zappalà Oggetto: criticità progetto nuova mensa Scuola Secondaria Nino Costa di Chiavazza

E' parso opportuno sottoporre alla Vs cortese attenzione alcune riflessioni sulle possibili criticità relative alla futura realizzazione della nuova struttura da edificarsi nell'area verde adiacente alla scuola.

La recente esperienza del trasferimento delle classi della Scuola Secondaria alla Scuola Primaria Cridis - struttura priva di spazi verdi pertinenti - ha ulteriormente evidenziato quanto siano importanti i giardini scolastici e le aree verdi per lo svolgimento delle attività scolastiche. Gli spazi all'aperto, infatti, oltre a rappresentare un importante luogo di incontro, di gioco e di socialità per gli allievi, permettono di organizzare attività pedagogiche e laboratoriali in esterno, accrescendo e ampliando l'offerta formativa dell'istituto.

I giardini e le aree verdi hanno un potenziale educativo da non sottovalutare e offrono opportunità molto interessanti da inserire nei vari progetti educativi: dall'attività motoria a diverse pratiche laboratoriali non realizzabili all'interno dell'edificio.

Tenendo presente che sia all'interno del PNRR, sia fra gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, vi è la chiara mission di riqualificare gli edifici e raggiungere una migliore efficienza energetica, sarebbe auspicabile che ciò avvenisse senza aumentare il fenomeno del soil sealing, impermeabilizzando e cementificando il suolo, evitando in tal modo di sacrificare aree di terreno naturale ancora disponibili e di alterare l'equilibrio ambientale e paesaggistico esistente.

"Il verde progettato e realizzato in continuità o facilmente accessibile degli spazi della didattica quotidiana può assumere valore anche per l'educazione ambientale e alimentare dei giovani." (da Indire, 2016 -Spazi educativi e architetture scolastiche: linee e indirizzi internazionali).

Per queste ragioni, la progettazione della nuova mensa, se da un lato incrementerebbe gli spazi a disposizione, dall'altro comporterebbe una riduzione rilevante dell'area verde pertinente alla scuola, implicando svantaggi non trascurabili, sia dal punto di vista ambientale, sia sotto il profilo pedagogico, precludendo, ad esempio, la possibilità di organizzare attività sportive in continuità anche con la scuola Primaria, come e avvenuto, con successo, lo scorso anno scolastico.

In altri termini, il progetto è in fase cosi avanzata da non essere più suscettibile di eventuali modifiche che tengano in considerazione le criticità sopra esposte?

Va in ultimo sottolineato che gli orientamenti edilizi attuali mirano a realizzare progetti ecosostenibili volti al recupero di edifici dismessi, al ripristino di spazi degradati, al miglioramento microclimatico di piani seminterrati e ad attuare ogni intervento possibile al fine di evitare ulteriore sottrazione di superficie naturale e occupazione dei pochi spazi liberi da costruzioni nei quartieri cittadini; nel caso specifico, potrebbe essere interessante valutare, come alternativa all'ipotesi progettuale avanzata, la riorganizzazione del cortile interno (già in gran parte cementificato).