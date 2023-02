Auser Cossato al fianco della ricerca con una bella iniziativa benefica

Auser Cossato al fianco della ricerca. Nei giorni scorsi, i volontari hanno consegnato alla mensa del Pane Quotidiano di via Novara, a Biella, e alla Casa di Riposo di Cossato le arance per la ricerca sul cancro. Dal presidente Marco Abate è arrivato il grazie “al Fondo Edo Tempia e in particolare a Maria Teresa Guido per aver donato ad Auser Cossato molte confezioni. Ricordiamoci concretamente della ricerca, perchè è grazie ad essa che si sono salvate tante vite di malati oncologici, fra le quali anche la mia”.