Ruota panoramica a Biella, Moscarola risponde alle critiche: “Polemica assurda”

Commenti entusiasti ma anche molte critiche. Sta dividendo l'opinione pubblica biellese la posa della ruota panoramica in piazza Martiri della Libertà, a Biella.

Sul tema ha voluto fare chiarezza il vicesindaco Giacomo Moscarola che, sui propri canali social, ha condiviso il seguente post: “Ho letto decine e decine di post di lamentele sul montaggio della ruota panoramica in piazza Martiri e mi chiedo…… perché? Tenendo conto che: non costa nulla al Comune, anzi si introiterà la tassa di occupazione di suolo pubblico; i posti auto sacrificati sono 14 ( ricordo che a 150 metri vi è un silos da 500 posti sempre mezzo vuoto); non vi è obbligo di salirci. Va bene la lamentela sulle nostre inefficienze, ma la polemica sulla ruota mi pare davvero assurda!!!”.