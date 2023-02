Milano Unica al via, presente anche Biella

Si è aperta a Fiera Milano Rho l'edizione numero 36 di Milano Unica. L'assessore al Commercio e Sviluppo economico Barbara Greggio (nella foto insieme ad Alberto Gatti, presidente Milano Milano Alessandro Barberis Canonico e Paolo Drago) evidenzia come: “Il leit motiv della fiera riguarda la tracciabilità sostenibile: un valore condiviso dagli imprenditori, sempre più sensibili a offrire un prodotto che, in modo certificato, rispetti l’ambiente e chi lo abita. I trend del futuro sono principalmente due: l’intelligenza artificiale e la tracciabilità dei materiali tramite blockchain. L’A.I. diventerà fondamentale anche nel settore del lusso: dalla generazione di idee alla progettazione, dai processi di produzione alla personalizzazione dei prodotti e dei servizi. La tecnologia blockchain lungo la filiera, dalla materia prima fino al prodotto finito, garantirà in maniera trasparente l’origine, la provenienza, l’autenticità e la qualità dei prodotti. I dati economici confermano la ripresa del settore tessile, in cui è la qualità a farla da padrona”.