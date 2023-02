A Biella come nelle grandi città, una ruota panoramica alta 38 metri, FOTO e VIDEO

Biella come Londra, Parigi, ma anche Rimini, Genova, Ancona e Cesenatico. Nella mattinata di oggi mercoledì 1 febbraio in piazza Martiri a Biella è in funzione una nuova attrazione: una ruota panoramica alta 38 metri.

Dopo Asti, Cuneo, Alessandria e il Lago d'Iseo, la ruota fino al 19 marzo resterà nel cuore cittadino per grandi e per piccini, per chi ha problemi di deambulazione (c'è anche una cabina per persone in carrozzina) e anche per chi vuole gustarsi un aperitivo dall'alto all'interno della cabina VIP.

Gli orari sono in via di definizione ma resterà aperta sia al mattino, che al pomeriggio e alla sera.

Noi come newsbiella.it daremo come sempre spazio sia a chi è favore e a chi è contro alla ruota e nel luogo in cui si trova, ma siamo convinti che Biella abbia bisogno anche di questo per uscire dall'isolamento, di un'attrazione che possa richiamare in città grandi e piccini, persone di Biella e magari anche da fuori Biella, perchè è importante combattere l'isolamento che forse troppo spesso sta avvolgendo il territorio.