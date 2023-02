Una lettrice: "Come si può inserire una ruota panoramica in piazza Martiri?", un'altra: "Starebbe bene ovunque, Biella è meravigliosa"

Una lettrice: "Come si può inserire una ruota panoramica in piazza Martiri?", foto pixabay

All'arrivo della ruota panoramica a Biella iniziano ad esserci le prime dimostrazioni di contrarietà ma anche di assenso alla sua presenza. Qui di seguito riportiamo due lettere in merito.

"Caro Sindaco questa volta ha toppato. Come si può inserire una ruota panoramica in piazza Martiri, di fronte alla scuola media, in uno spazio ristretto, togliendo parcheggi bianchi (ovviamente non quelli blu, ci mancherebbe) per più di un mese!?

C'è piazza Duomo, volendo. C'è l'apposito spazio presso Città Studi. Oltretutto ha, a mio avviso, un impatto visivo decisamente fuori luogo proprio dovuto alla grandezza della ruota in questione rispetto al contesto in cui è inserita.

Voglio poi sentire i commenti degli abitanti di quella zona, che già notoriamente si lamentano per qualsiasi cosa si faccia in piazza! Auguri, Sign. Sindaco! "

Raffaella Coda Bertetto Amoruso

Di diversa idea un'altra lettrice che invece scrive:

"Buongiorno Direttore, voglio dire pubblicamente a chi si lamenta di tutto, a cui mai nulla non va bene , che la ruota panoramica in montaggio che ho appena visto in piazza , con lo sfondo di un cielo azzurro, lei bianchissima, brillante, svettante,...starebbe bene ovunque, perche Biella è bellissima e potremmo permetterci di montarla OVUNQUE ,anche sulla cima del Mucrone , perchè Biella sa rendere meravigliosa qualsiasi cosa si posi sul suo suolo. OVUNQUE. IN OGNI ANGOLO . W La nostra citta, W le iniziative, W le cose belle, W la bellezza!

Buona giornata a tutti!!"

Vanessa