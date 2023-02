Biella il nuovo locale di De Mori: dalla colazione all'aperitivo, dove la passione per il proprio lavoro incontra l'alta qualità

Dalla colazione, all'aperitivo, passando per un pranzo veloce, ma tutto all'insegna dell'alta qualità. Dove? In un locale completamente rinnovato, dove si respira aria di tradizione, ma anche di innovazione, dove l'eleganza si incontra con la storia: a Biella, in via Amendola 2, e la firma sulla produzione è “ La Pasticceria Simone De Mori”.

Sostenibilità ambientale, ma anche materiali edili innovativi nel rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico, sono le parole d'ordine di questo nuovo angolo di città che Simone De Mori ha voluto regalare a Biella e che per 10 persone significherà avere un contratto di assunzione: “Abbiamo mantenuto tanto dell'edificio che abbiamo recuperato ormai dismesso da una ventina di anni. Un esempio è una colonna di mattoni grezzi completamente in armonia con l'ambiente elegante e moderno del locale. Storia e novità si fondono anche nel dehors esterno in parte coperto, bioclimatico, dove lo stile incontra la tecnologia, il comfort e la sostenibilità e dove stando seduti è possibile assistere alle lavorazioni della Pasticceria grazie a una grande vetrata, in linea con il trend del momento”.

Nella parte coperta sarà possibile organizzare eventi come compleanni, feste di ricorrenza, ma anche meeting di lavoro.

Ma che cosa offrirà il menu in questo angolo di paradiso gourmet dove la tradizione si fonde con l'innovazione sia per quanto riguarda la pasticceria che il salato? Tra le proposte del mattino ci saranno deliziosi croissant, il cui il lievito madre deriva da un ceppo che ha più di 70 anni che De Mori mantiene in vita rinfrescandolo ogni giorno come ci ha insegnato l’Arte della Panificazione, pasticceria mignon assortita, varietà di dolci sempre di alto livello disponibili anche come monoporzioni. Il pranzo sarà veloce, incentrato su prodotti da forno come croissant salati farciti, panini gourmet, senza tralasciare le classiche pizzette e focacce gourmet dove a fare da padrone sarà comunque sempre l’attenta e maniacale Lavorazione Manuale dei nostri esperti Pasticceri. L'offerta di De Mori non è però finita perchè il menu proporrà anche l'aperitivo dove anche in questo caso ad accompagnare un delizioso vino o un cocktail saranno prodotti di panetteria e di pasticceria.

“Al momento non ci sono altri locali simili in zona con la produzione a vista e – spiega Simone De Mori - . L’apertura è prevista a Marzo e la nostra sarà un'offerta unica nel suo genere perchè non vogliamo fare concorrenza, anzi più che mai vogliamo continuare a creare sinergie con altri produttori Biellesi per crescere insieme come facciamo ormai da tempo ,e per dare qualche cosa in più a Biella, al Biellese, portare una ventata di novità, arricchire il territorio sul quale ci credo profondamente creando valore aggiunto”.