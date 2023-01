Pray, riapre al traffico la strada Pianceri-Crevacuore dopo la frana del 2020

Novità importanti a Pray sul fronte della viabilità. È stata riaperta al traffico la strada comunale Pianceri Alto Crevacuore, chiusa nell'ottobre 2020 a causa di una frana che ne aveva limitato il transito veicolare.

Ne dà notizia il sindaco Gian Matteo Passuello: “I lavori eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica sono stati finanziato dalla Regione Piemonte per un importo di 138.000 euro. È obiettivo della nostra amministrazione trovare le risorse per asfaltare il tratto stradale ancora in terra battuta al fine di migliorare il collegamento con la frazione e il fondo valle”.